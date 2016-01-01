Kanada istatistik kurumunun belirttiği sayılara göre 2016 yılının ilk 8 ayında trafik kazalarından 2442 kişi hayatını kaybederken 2017 yılının ilk 8 ayında bu sayı 983'e kadar düştü. Yani oranlama yapıldığında %40,2 gibi bir düşüş göze çarpıyor ki bu gerçekten çok yüksek bir oran. Böylece Ulaşım bakanlığının bu yeni buluşunun işe yaradığı sayısal olarak da kanıtlanmış oluyor.

Kanada yoğun kar ve buzlanma yaşadığından bu ülkede araç kontrolü oldukça zordur. Bu yüzden araç kaymalarından senede yüzlerce trafik kazası yaşanmaktadır. Bu ölümleri en aza indirmek için University of Toronto tarafından icat yeni bir sprey ile araçların karda, buzda, virajda kayması büyük ölçüde durduruldu. Bu sayede trafik kazalarındaki ölüm oranı oldukça düştü.