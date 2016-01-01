Evet sadece bir sprey. Peki nedir bu spreyin özelliği? Tyre Grip spreyi karlı, buzlu, yağmurlu havalarda ya da uzun yolda lastiklerinize sıktığınıza lastik tutuşunu 10 katı kadar artırıyor, yola adeta yapışıyor ve kaymayı önlüyor. Böylece kaymadan oluşacak olası bir kaza büyük ölçüde önlenmiş oluyor.
Tyre Grip sprey bu derece başarılı olunca başta Rusya olmak üzere Finlandiya, İzlanda, Alaska, Amerika gibi bir çok uzun kışlar yaşayan ülkeler olmak üzere ayrıca bol yağmur gören çoğu ülkeye bu hayat kurtaran sprey satılmaya başlandı. Türkiye'ye henüz 1 ay önce geldi.
Yaz aylarında virajı daha rahat almanızı sağlıyor.
Peki Tyre Grip Yol Tutucu spreyi sadece yağmurlu, karşı havada mı kullanmanız gerekiyor. Hayır. Dilerseniz uzun yolculuklarda, şehir içinde de kullanarak virajlarda, kumlu, çakıllı yollarda kullanarak yol tutuşunu artırmış olur, kaymayı önlemiş olursunuz.
Türkiye'deki Motorlu taşıtların Trafik kazalarının çoğu hızlı sürüş yüzünden virajı alamamaktan kaynaklı. Eskiden en yüksek oran %30 ile hatalı sollama iken duble yolların çoğalmasıyla birlikte bu oran düştü. Yağmurlu, ıslak, karlı, çakıllı yollarda ya da keskin virajlarda bu sprey sayesinde yol tutuşu artarak kazalar azalacağı kesin.