Sadece bir sprey Kanada'daki Trafik kazalarındaki ölüm oranını nasıl düşürdü?

Yılın 7-8 ayı kış geçiren ve 5-6 ay boyunca yoğun kar ve buzlanma yaşayan Kanada ulaştırma bakanlığı trafik kazalarını önlemek için alarma geçti. Yaptırdıkları yeni bir buluş olan sprey sayesinde trafik kazalarındaki ölüm oranı %40 civarında düştü.
Kanada istatistik kurumunun belirttiği sayılara göre 2016 yılının ilk 8 ayında trafik kazalarından 2442 kişi hayatını kaybederken 2017 yılının ilk 8 ayında bu sayı 983'e kadar düştü. Yani oranlama yapıldığında %40,2 gibi bir düşüş göze çarpıyor ki bu gerçekten çok yüksek bir oran. Böylece Ulaşım bakanlığının bu yeni buluşunun işe yaradığı sayısal olarak da kanıtlanmış oluyor.
Kanada yoğun kar ve buzlanma yaşadığından bu ülkede araç kontrolü oldukça zordur. Bu yüzden araç kaymalarından senede yüzlerce trafik kazası yaşanmaktadır. Bu ölümleri en aza indirmek için University of Toronto tarafından icat yeni bir sprey ile araçların karda, buzda, virajda kayması büyük ölçüde durduruldu. Bu sayede trafik kazalarındaki ölüm oranı oldukça düştü.
Evet sadece bir sprey. Peki nedir bu spreyin özelliği? Tyre Grip spreyi karlı, buzlu, yağmurlu havalarda ya da uzun yolda lastiklerinize sıktığınıza lastik tutuşunu 10 katı kadar artırıyor, yola adeta yapışıyor ve kaymayı önlüyor. Böylece kaymadan oluşacak olası bir kaza büyük ölçüde önlenmiş oluyor.


Tyre Grip sprey bu derece başarılı olunca başta Rusya olmak üzere Finlandiya, İzlanda, Alaska, Amerika gibi bir çok uzun kışlar yaşayan ülkeler olmak üzere ayrıca bol yağmur gören çoğu ülkeye bu hayat kurtaran sprey satılmaya başlandı. Türkiye'ye henüz 1 ay önce geldi.

Yaz aylarında virajı daha rahat almanızı sağlıyor.

Peki Tyre Grip Yol Tutucu spreyi sadece yağmurlu, karşı havada mı kullanmanız gerekiyor. Hayır. Dilerseniz uzun yolculuklarda, şehir içinde de kullanarak virajlarda, kumlu, çakıllı yollarda kullanarak yol tutuşunu artırmış olur, kaymayı önlemiş olursunuz.


Türkiye'deki Motorlu taşıtların Trafik kazalarının çoğu hızlı sürüş yüzünden virajı alamamaktan kaynaklı. Eskiden en yüksek oran %30 ile hatalı sollama iken duble yolların çoğalmasıyla birlikte bu oran düştü. Yağmurlu, ıslak, karlı, çakıllı yollarda ya da keskin virajlarda bu sprey sayesinde yol tutuşu artarak kazalar azalacağı kesin.
Buraya tıklayarak TyreGrip'e özel şartlar da sipariş edebilirsiniz.
Bu linkden ürüne ücretiz kargo avantajı ile sahip olabilirsiniz
SON GÜN ÖZEL TEKLİF:
Lastiklere püskürtüldüğünde, içeriğindeki kimyasal bileşen olan izopropanol buharlaşır, yol kiri lastik izini temizler ve daha sonra yapışmayı, yol tutuşunu ve hareket kabiliyetini geliştiren lastik yüzeyinde ince bir reçine tabakası bırakır. Reçine tabakası ancak milimetre kalınlığındadır ve fren esnasında kademeli yola yapışır
Tyre Grip sprey o kadar güçlü bir tutuşa sahip ki Kanada, Rusya gibi yoğun ve uzun kar yağışı geçiren ülkelerde kaymayı önlemek için bot, çizme gibi ayakkabılarda dahi kullanılarak düşüp yaralanmayı engelliyor.

Araç Zincirleri, kar paletleri artık satılmıyor.

Her yeni buluşta olduğu gibi eski yöntemler de artık kullanılmamaya başlıyor. Takması, çıkarması bir dert yol, üstelik sadece karda ve buzda kullanılan zincir, palet gibi araç kaymasını önleyen yöntemler de Tyre Grip spreyin icadıyla artık tarihe karışıyor diyebiliriz.
Buraya tıklayarak TyreGrip'e özel şartlar da sipariş edebilirsiniz.
Bu linkden ürüne ücretiz kargo avantajı ile sahip olabilirsiniz
SON GÜN ÖZEL TEKLİF:
Buraya tıklayarak TyreGrip'e özel şartlar da sipariş edebilirsiniz.
Bu linkden ürüne ücretiz kargo avantajı ile sahip olabilirsiniz
SON GÜN ÖZEL TEKLİF:
Adet Seçiniz:
Ödeme Yöntemi
Ad Soyad